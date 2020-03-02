Dünyayı sarsan son dakika haberi: Hastalar gözleri kanayarak ölüyorlar! Dünya Sağlık Örgütü kırmızı alarm verdi, tedirginlik sürüyor...

12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa sürede önce tüm Çin'i daha sonra da dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün ardından bir hastalık daha boy göstermeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahatsızlığın önüne geçmek için harekete geçerken, virüsün çıkış yeri Etiyopya'dan ölüm haberleri son dakika olarak gelmeye devam ediyor. DSÖ tarafından salgına neden olma potansiyeli olan yeni bir bilinmeyen patojeni tanımlamak için kullanılan bir kavram olan bilim adamları, sürekli olarak açıklamaya uyan hastalıkları arıyorlar. Etiyopya'da köylüler bir bir hayatını kaybederken, doktorların tedavi çalışmaları sonuç bulmuyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HASTALIK O ÜLKEYİ DE VURDU! DSÖ HAREKETE GEÇTİ!

Dünyanın geri kalanı koronavirüs ile meşgulken, gizemli ve korkunç bir hastalık, doktorların uyguladığı tedavinin etkisiz kalması nedeniyle her yaştan Etiyopyalıyı öldürüyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;