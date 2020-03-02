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: Hastalığa yakalananların gözleri kanıyor! seneler önce uyarmış...

Koronavirüs salgını birçok ülkeye yayılırken, dünyada yeni bir hastalığın yayılma korkusu sardı. Tüm dünya 12 Aralık tarihinde Vuhan’da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde önce Çin’e daha sonra da dünyaya yayılan koronavirüs ile uğraşırken, gizemli ve korkunç bir hastalık daha ortaya çıktı. Etiyopya’da ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle insanlar gözleri kanayarak ölüyor. () geçmiş yıllarda bu hastalık ile ilgili uyarı yapmış ve dünyaya vereceği ağır potansiyelden bahsetmişti. İşte DSÖ’nün dünyaya korku yaratan ve Etiyopya’da insanların bir bir ölmesine neden olan o virüs ile ilgili açıklaması…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 16:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Hastalığa yakalananların gözleri kanıyor! Dünya Sağlık Örgütü seneler önce uyarmış...

() o hastalık ile ilgili uyarıyı yıllar önce yapmış! 12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün ardından dünyayı tehdit eden bir hastalık daha ortaya çıkıyor. Etiyopya'da bir bir insanların ölümüne neden olan rahatsızlık ile ilgili gelmeye devam ediyor. DSÖ tarafından salgına neden olma potansiyeli olan yeni bir bilinmeyen patojeni tanımlamak için kullanılan bir kavram olan bilim adamları, sürekli olarak açıklamaya uyan hastalıkları arıyorlar. Etiyopya'da köylüler bir bir hayatını kaybederken, doktorların tedavi çalışmaları sonuç bulmuyor. İşte haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR! DSÖ YILLAR ÖNCE UYARMIŞ

Dünyanın geri kalanı koronavirüs ile meşgulken, gizemli ve korkunç bir hastalık, doktorların uyguladığı tedavinin etkisiz kalması nedeniyle her yaştan Etiyopyalıyı öldürüyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

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Son dakika haberi: Hastalığa yakalananların gözleri kanıyor! Dünya Sağlık Örgütü seneler önce uyarmış...
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