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Son dakika: 'de vakası artıyor! Ölenler sayısı açıklandı

ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Birçok ülkeye sıçrayan ölümcül salgın koronavirüsten 'de de hayatını kaybedenler oldu. Bugün gelen son dakika haberine göre İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. İşte detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.3.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 09:01 ABONE OL
Son dakika: İsrail'de koronavirüs vakası artıyor! Ölenler sayısı açıklandı

Son dakika haber: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kimlikleri açıklanmayan 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 tespit edilenlerden ikisinin aynı aileden olduğu ve kısa süre önce İtalya'dan döndükleri ifade edildi.

Üçüncü kişiye ise virüsün yine İtalya'dan dönen ve Kovid-19 tespit edilerek geçen hafta karantinaya alınan bir çalışma arkadaşından bulaştığı bildirildi.

Bunlarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19 vakası 10'a yükseldi.

İsrail yönetimi Kovid-19 endişesiyle Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Singapur'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Yakın geçmişte söz konusu ülkeleri ziyaret eden İsraillilerin evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalması isteniyor.

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Son dakika: İsrail'de koronavirüs vakası artıyor! Ölenler sayısı açıklandı
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