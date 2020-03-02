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Son dakika: O ülkede akılalmaz olay! Genç kadının doğum gününde korkunç detaylar…

’nın Başkenti ’dan gelen korkunç son dakika olayının detaylarını duyanlar dehşete kapılıyor. Fotoğraf ve video paylaşımı yapılan sosyal medya uygulaması Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla fenaomen haline gelen ve influencer olarak bilinen Ekaterina Didenko’nun ailesiyle birlikte kutladığı 29. Doğum günün de akıllara durgunluk veren olaylar yaşandı. Ekaterina Didenko eşiyle birlikte ailelerini, yakın arkadaşlarını ve diğer tüm sevdiklerini çağırdığı doğum günü kutlamasın korkunç bir olay yaşandı. İşte kan donduran son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 20:54 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 20:56 ABONE OL
Son dakika: O ülkede akılalmaz olay! Genç kadının doğum gününde korkunç detaylar…

Başkenti 'da meydana gelen ve detaylarını duyanların dehşete kapıldığı son dakika olayına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ünlü fotoğraf ve video paylaşımı sosyal medya uygulaması Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla sevilen ve fenaomen haline gelen influencer Ekaterina Didenko isimli kadının ailesiyle birlikte kutladığı 29. yaş gününde akılalmaz olaylar yaşandı. Eşiyle birlikte aileleriyle tüm sevdiklerini davet ettikleri doğum günü partisinde öyle şeyler yaşandı ki detayları duyanların dehşet içinde kaldı. İşte korkunç son dakika haberiyle ilgili tüm bilgiler…

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Son dakika: O ülkede akılalmaz olay! Genç kadının doğum gününde korkunç detaylar…
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