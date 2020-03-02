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Trump'tan koronavirüs açıklaması: Büyük ilaç şirketleri ile ’da görüşeceğim

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüste aşı bulunabilmesi için çalışmalar da son sürat devam ediyor. Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden ABD’deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 2.3.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 17:27 ABONE OL
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray’da görüşeceğim

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Çin'in ardından Asya ülkeleri, İran ve İtalya'da etkisini şiddetli bir şekilde hissettiren koronavirüs için ilaç şirketleri aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Henüz sonuçlar iddiaların ötesine geçemezken bilimsel olarak ispatlanmış bir ilaç veya tedavi bulunmuyor.

ABD Başkanı Donal Trump ve Başkan Yardımcı Mike Pence'ten bugün koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

Trump, ilaç şirketleri ile koronavirüs konusunda tedavi ve aşı konusunda ilerlemeyi konuşuyoruz, ilerleme sağlandı" derken; Pence ise, ABD virüs kitleri konusunu çözme sürecinde olduğu ifade etti.

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Trump'tan koronavirüs açıklaması: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray’da görüşeceğim
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