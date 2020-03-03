Asya ülkesi Filipinler'deki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, San Juan kentindeki V-Mall adlı alışveriş merkezinde çalışan Archie Paray isimli eski güvenlik görevlisi, 30 kişiyi rehin aldı. Silah seslerinin duyulduğu merkezdeki müşteriler panikle dışarı kaçarken binanın etrafı polisler tarafından kuşatıldı. Saatler süren ikna çalışmalarının işe yaradığını belirten yetkililer, saldırganın tüm rehineleri serbest bıraktığını kaydetti. Paray'ın da alışveriş merkezinden ayrılarak teslim olduğu bildirildi.Paray'ın alışveriş merkezinin ikinci katına çıkarken vurarak yaraladığı güvenlik görevlisinin durumunun da iyi olduğu ifade edildi. Gazetecilere açıklamada bulunan San Juan Belediye Başkanı Francis Zamora, saldırganın işten atıldığı için böyle bir eyleme kalkıştığını, diğer arkadaşlarını da kendisine katılmaları konusunda ikna etmeye çalıştığını ifade etti. Kameralara yansıyan görüntülerde, alışveriş merkezinin etrafında çok sayıda tam teçhizatlı komando olduğu ve bölgede ambulansların da hazır bekletildiği görüldü. Çok sayıda restoran ve mağazanın bulunduğu alışveriş merkezi, bölgenin en çok ziyaret edilen merkezlerinden biri olarak biliniyor. DIŞ HABERLER

BUGÜN NELER OLDU