ABD’de kritik Süper Salı

BUGÜN NELER OLDU

Demokrat Parti başkan aday adayları Kasım ayındaki seçimlerde Donald Trump'ın karşısına kimin çıkacağının belirlenmesinde son derece önemli olan 3 Mart Süper Salı önseçimlerine hazırlanıyor.Adaylar ilk sınavları olan Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina seçimlerini geride bıraktı.Süper Salı'da 14 eyalette aynı anda önseçimler düzenleniyor. Bu da toplam 1357 delegenin (yüzde 34'ünün) dağılımının belli olacağı anlamına geliyor.Toplam 4 bin delegenin çoğunluğunu kazanan aday başkan adaylığı yarışını kazanmış olacak.