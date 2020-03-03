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Afrika ülkesi Nijerya'da şiddet olayları 200 can aldı!

Nijerya adeta bir şiddet sarmalında! ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 220 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkenin kuzeydoğusunda şubat ayında terör örgütü ve silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda 220 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.3.2020 15:06 ABONE OL
Afrika ülkesi Nijerya'da şiddet olayları 200 can aldı!

Aynı dönemde Kaduna eyaletinde Boko Haram üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda da 250 teröristin öldürüldüğü ifade edilen haberlerde ayrıca Borno eyaletinde örgütün rehin aldığı 143 kişinin kurtarıldığı bilgisi yer aldı.

2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Afrika ülkesi Nijerya'da şiddet olayları 200 can aldı!
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