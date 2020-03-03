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’nden salgını ile ilgili korkutan açıklaması geldi! DSÖ, ‘Dünyada görülmemiş bir durum…’

12 Aralık tarihinde Vuhan’da ortaya çıkan ve Çin’ e yayılması oldukça kısa süren ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Yayılmaya başladığı ilk tarihten bu yana 55’in üzerinde ülkede görülen virüsün en etkili olduğu ülkeler ise; Çin, Kore, Japonya, İtalya, İran oldu. Şuana kadar toplamda 3 bin 117 kişi hayatını kaybederken, 90 binin üzerinde de enfekte bulunuyor. Tüm dünya üzerinde tedirginlik devam ederken, ’nden koronavirüs ile ilgili korkutan bir son dakika açıklaması geldi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 3.3.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 08:22 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs salgını ile ilgili korkutan son dakika açıklaması geldi! DSÖ, ‘Dünyada görülmemiş bir durum…’

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm ülkeye daha sonra da dünyaya yayılan hastalık şuana kadar 55'in üzerinde ülkede görüldü. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçerken, enfekte sayısı ise 90 bini geçti. Asya ülkeleri dışında, İran, İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de her geçen gün çoğalan koronavirüs ile ilgili 'nden bir son dakika açıklaması geldi. DSÖ, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı.

Bununla beraber Kovid-19'un doğru önlemlerle kontrol edebileceğine işaret eden Ghebreyesus, virüsün hızlı yayılarak dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini ifade etti.

Dünya genelinde, Çin dışında 61 ülkede 8 bin 739 vaka görüldüğünü ve 127 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü anımsatan Ghebreyesus, "Son 24 saat içinde Çin dışındaki ülkelerde, Çin'e göre neredeyse 9 kat daha fazla vaka bildirildi." dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs salgını ile ilgili korkutan son dakika açıklaması geldi! DSÖ, ‘Dünyada görülmemiş bir durum…’
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