Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs salgını ile ilgili korkutan son dakika açıklaması geldi! DSÖ, ‘Dünyada görülmemiş bir durum…’

Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm ülkeye daha sonra da dünyaya yayılan hastalık şuana kadar 55'in üzerinde ülkede görüldü. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçerken, enfekte sayısı ise 90 bini geçti. Asya ülkeleri dışında, İran, İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de her geçen gün çoğalan koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden bir son dakika açıklaması geldi. DSÖ, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı.

Bununla beraber Kovid-19'un doğru önlemlerle kontrol edebileceğine işaret eden Ghebreyesus, virüsün hızlı yayılarak dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini ifade etti.

Dünya genelinde, Çin dışında 61 ülkede 8 bin 739 vaka görüldüğünü ve 127 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü anımsatan Ghebreyesus, "Son 24 saat içinde Çin dışındaki ülkelerde, Çin'e göre neredeyse 9 kat daha fazla vaka bildirildi." dedi.