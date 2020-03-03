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’nden şoke eden açıklaması! İşte tehlikede olan o dört ülke

Vuhan’da 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen dünya üzerinde etkisini arttıran koronavirüs, şuana kadar 3 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. toplamda 90 binden fazla insanın yakalandığı bu salgından en çok zarar gören ülkeler ise ‘Çin, Kore, İtalya, İran’ oldu. İran’daki ölü sayısı 60’ı geçerken, İtalya’da da bu rakam 50’nin üzerine çıktı. Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip korona virüsün (Covid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi. Öte yandan, Ghebreyesus, korona virüsü tehlikesinde olan 4 ülkeyi de açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.3.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 10:29 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü’nden şoke eden son dakika koronavirüs açıklaması! İşte tehlikede olan o dört ülke

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünya için tehdit oluşturan ile ilgili Genel Direktörü'nden açıklaması geldi. Şuana kadar, 90 binden fazla insanda görülen virüs 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden oldu. Tüm dünyada virüsten korunmak için kırmızı alarm verilirken, pek çok ülke Çin'e giriş ve çıkışlarını kapattı. Çin dışında, İran'daki ölü sayısı 60'ı geçerken, İtalya'da bu rakam 50'nin üzerine çıktı. Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip korona virüsün (Covid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi. Öte yandan, Ghebreyesus, korona virüsü tehlikesinde olan 4 ülkeyi de açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN ŞOKE EDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ!

Dünya Sağlık Örigütü (DSÖ) Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta diz çöktüren ölümcül salgın korona virüs (Covid-19) için ürküten bir açıklama yaptı. DSÖ'ye göre yeni tip korona virüs Çin dışında daha hızlı yayılıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü’nden şoke eden son dakika koronavirüs açıklaması! İşte tehlikede olan o dört ülke
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