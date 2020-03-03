Dünyadan Bahar Kalkanı’na destek

Suriye Geçici Hükümeti ve muhalefetin askeri kanadı, Türk ordusunun İdlib'deki varlığının halk nezdinde meşru bir hak olduğunu vurgulayarak, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini duyurdu.

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, halkın meşruiyetin kaynağı olduğunun altını çizerek, "Suriyelilerin, kardeş Türk devletini, dünyanın en büyük terör örgütüne ( Esad rejimi) karşı kendisini korumaya çağırdığına" işaret etti.

Açıklamada, "Artık milyonlarca Suriyelinin kalbi, bu harekat için atacak. Meydanlardaki destek sloganları dinmeyecek. Çadırlarda ve ülke dışında yaşayan mazlumların duaları eksik olmayacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada "Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyor ve takdirle karşılıyoruz" denildi.

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kuzey Makedonya'da Fetih suresi okundu.







ÜSKÜP'TE DUALAR TÜRK ORDUSU İÇİN

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kuzey Makedonya'da Fetih suresi okundu. Başkent Üsküp'teki Arasta Camisi'nde sabah namazının ardından düzenlenen programda, Türk ordusu ve Türk milleti için dua edildi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, mazlum coğrafyalara adalet götürmek için gayret gösteren Türk milleti ve ordusuna yardım etmesi için Allah'a dua ettiklerini belirterek Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan kahraman ordu mensuplarının muzaffer olması temennisinde bulundu. Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'ndeki (IIUM) Sultan Hacı Ahmed Şah Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazınaysa farklı milletlerden yüzlerce öğrenci katıldı.







BEYAZ SARAY'IN ÖNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

ABD'de yaşayan Türkler ile ABD'li Müslüman toplum temsilcileri, Türkiye'nin İdlib'deki operasyonuna destek ve şehitleri anma gösterisi düzenledi. Beyaz Saray önünde toplanan bin kadar ABD'li Türk ve diğer milletlere mensup gösterici, Türk bayrakları ve sloganlarla Türkiye'ye destek verdi. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi öncülüğünde düzenlenen törende diğer Türk dernekleri yer aldı.

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