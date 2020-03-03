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En rekorunu kırdılar

Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
En iyi ilk gösterim rekorunu kırdılar
K-POP yıldızları BTS'nin yayımlanan parçası, birkaç dakika içinde YouTube'da izlenme rekoru kırdı. BTS'in yeni albümü Map of the Soul: 7'den ikinci parça geçen gün YouTube'da yayınlandı. "ON" adlı parça, yayımlandıktan birkaç dakika sonra 1.54 milyon eşzamanlı izleyiciye ulaşarak platform tarihinin en iyi ilk gösterim rekoruna ulaştı. Ünlü K-pop grubu böylece, "Youtube tarihinin en iyi ilk gösterimi"nin sahibi oldu. 21 Şubat'ta piyasaya çıkan albümün ilk parçası Kinetic Manifesto Film: Come Prima da ilk 24 saatinde 46.5 milyon görüntüleme elde etmişti. Böylece Youtube tarihinin en iyi çıkış yapan 5. parçası unvanını almıştı. DIŞ HABERLER
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