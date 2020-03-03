Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor: 11 ölü, 13 yaralı

Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor: 11 ölü, 13 yaralı

Esad rejimi sivilleri katletmeye devam ediyor. Rejim unsurları yine 'deki sivil halkı hedef aldı. Yapılan füze saldırıları sonrası 11 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Ölenlerin 3'ünün çocuk olduğu aktarıldı. Yapılan saldırının detayları belli oldu

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.3.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 13:48 ABONE OL
Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor: 11 ölü, 13 yaralı

Esad rejimi sivil halkı ve çocukları hedef aldı. İdlib merkezine yapılan saldırı sonrası 13 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ü çocuk.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib merkezine düzenlediği füze saldırısında 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Esad rejimi İdlib'deki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, rejimin bugün İdlib'in merkezinde füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Füze saldırısı sonucu büyük bir patlama meydana geldiği, 3'ü çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Bahar Kalkanı'nda SON DAKİKA! Bir ilk gerçekleşti ve hedefleri sürü SİHA'larla vurduk!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor: 11 ölü, 13 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN