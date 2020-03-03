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Son Dakika: Acil Durum Merkezi Başkanı da koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberi: Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronivirüs Çin'den sonra en çok İran'da ölüme sebep olmuştu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.3.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 17:13 ABONE OL
Son Dakika:İran Acil Durum Merkezi Başkanı da koronavirüse yakalandı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Acil Durum Merkezi Başkanı Kolivend'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön plandaki isimlerden olan Kolivend'in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

İRAN'DA 77 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Son Dakika:İran Acil Durum Merkezi Başkanı da koronavirüse yakalandı
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