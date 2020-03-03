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Rejim ve Rus savaş uçakları 'i gece karanlığında vurdu: 10 ölü

Rejimin katliamları 'de hayatın devam ettiği en ufak yerleşim merkezlerinde bile acımasızca devam ediyor. Alınan son dakika bilgisi ve gelen son fotoğraflara göre ’de rejim ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.3.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 10:32 ABONE OL
Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i gece karanlığında vurdu: 10 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları gece saatlerinde İdlib'in Fua ve Biniş beldelerindeki sivil yerleşimlere 6 hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma yetkilileri, saldırılarda 9 sivilin Fua'da ve 1 sivil Biniş'te olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda ayrıca çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rejim uçakları ve Rus uçakları gece saatlerinde İdlib'e yakın Fua'da ve Biniş'te yıkılmamış olan birkaç ev tespit ederek hava saldırısı başlattı. Gerçekleştirilen bombardımanda içlerinde çocukların da olduğu 10 sivil daha hayatını kaybetti.

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Rejim ve Rus savaş uçakları İdlib'i gece karanlığında vurdu: 10 ölü
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