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Son dakika haber: Papa'nın koronavirüs test sonuçları açıklandı! Son görüntüleri büyük endişe yaratmıştı
Son dakika haber: Papa'nın koronavirüs test sonuçları açıklandı! Son görüntüleri büyük endişe yaratmıştı
Katolikler için kutsal sayılan Papa Francis'in son dönemde tüm etkinliklerini iptal etmesi ve sürekli olarak öksürmesi koronavirüse yakalandığı dedikodularını ortaya çıkardı. Son dakika gelen bilgilere göre ise Papa'nın koronavirüs test sonucu açıklandı. Tüm dünyanın tedirginlik içinde izlediği koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Papa ile ilgili de endişeli bekleyiş sürüyordu. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 3.3.2020 10:13Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 10:15ABONE OL
Son dakika haberi: İlk kez Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.