Son dakika haberi: Hindistan’dan şoke eden koronavirüs önerisi! Duyanlar kulaklarına inanamadı…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünya üzerinde yayılım gösteren ölümcül koronavirüse ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni bir ülkede ortaya çıkan ve virüsün halihazırda bulunduğu ülkelerde de vakaların artması ve ölümlerle sonuçlanması sürerken Hindistan tarafından duyanların şoke olduğu bir koronavirüs çözümü sunuldu. Bu çözüm önerisi büyük tartışmalara yol açarken ABD tarafından yapılan o uygulama büyük tepkiye yol açtı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…