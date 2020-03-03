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Son dakika haberi: ’dan şoke eden önerisi! Duyanlar kulaklarına inanamadı…

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak küresel olarak hızla yayılım gösteren ’e ilişkin korkutan son dakika haberleri ulusal ajanslara düşmeye devam ediyor. Neredeyse her gün yeni bir ülkede ortaya çıkan ve bazılarında artan vaka sayılarının sonucunda ölümlerin de doğru orantılı şekilde artış göstermesi tüm dünyaya korku salmaya devam ediyor. Öte yandan tüm dünyada ölümcül koronavirüs salgınına çözüm aranırken ’dan gelen o çözüm önerisi duyanları şoke etti. Hindistan’dan gelen bu akılalmaz çözüm önerisinin yanı sıra Amerika’da koronavirüse ilişkin yaşanılan o gelişme de halkın büyük tepkisine neden oldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.3.2020 00:28 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 00:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Hindistan’dan şoke eden koronavirüs önerisi! Duyanlar kulaklarına inanamadı…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünya üzerinde yayılım gösteren ölümcül koronavirüse ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni bir ülkede ortaya çıkan ve virüsün halihazırda bulunduğu ülkelerde de vakaların artması ve ölümlerle sonuçlanması sürerken tarafından duyanların şoke olduğu bir çözümü sunuldu. Bu çözüm önerisi büyük tartışmalara yol açarken ABD tarafından yapılan o uygulama büyük tepkiye yol açtı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Hindistan’dan şoke eden koronavirüs önerisi! Duyanlar kulaklarına inanamadı…
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