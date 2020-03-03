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SON DAKİKA! Komşuda şoke eden gelişmesi! Ülke liderinin korkutan görüntüleri ortaya çıktı...

Çin’in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve tüm dünya üzerinde hızla yayılım gösteren koronavirüse ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana 3168 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül virüs ülkemiz komşuları Yunanistan, İran ve son olarak da Azerbaycan’da pek çok vakayla ortaya çıkmıştı. Bugün yine komşumuz olan o ülkeye ilişkin ulusal ajanslara düşen o görüntüdeki detay görenlere korku salmıştı. Ülke liderinin o görüntüsü kadar açıklamalarındaki o detay da dikkatleri üzerine topladı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.3.2020 00:08 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 00:08 ABONE OL
SON DAKİKA! Komşuda şoke eden koronavirüs gelişmesi! Ülke liderinin korkutan görüntüleri ortaya çıktı...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkarak hızla dünya üzerinde yayılan ölümcül koronavirüse ilişkin korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana 3168 kişiyi yaşamdan koparan virüs ülkemiz komşuları Yunanistan ve İran'da ölümlere neden olmuş son olarak da Azerbaycan'da vakalar tespit edilerek karantina uygulanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından bugün yine komşumuz olan o ülkede korkutan bir haber ulusal ajanslara düştü. Ülke liderinin bir görüntüsündeki o detay görenlere korku yaşatırken yapılan açıklamadaki o detay da oldukça dikkat çekti. İşte son dakika haberleri ve detaylar…

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SON DAKİKA! Komşuda şoke eden koronavirüs gelişmesi! Ülke liderinin korkutan görüntüleri ortaya çıktı...
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