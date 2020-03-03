SON DAKİKA! Komşuda şoke eden koronavirüs gelişmesi! Ülke liderinin korkutan görüntüleri ortaya çıktı...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkarak hızla dünya üzerinde yayılan ölümcül koronavirüse ilişkin korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana 3168 kişiyi yaşamdan koparan virüs ülkemiz komşuları Yunanistan ve İran'da ölümlere neden olmuş son olarak da Azerbaycan'da vakalar tespit edilerek karantina uygulanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından bugün yine komşumuz olan o ülkede korkutan bir haber ulusal ajanslara düştü. Ülke liderinin bir görüntüsündeki o detay görenlere korku yaşatırken yapılan açıklamadaki o detay da oldukça dikkat çekti. İşte son dakika koronavirüs haberleri ve detaylar…