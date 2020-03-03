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Son dakika haberi: Koronavirüs son durum giderek kötüleşiyor! virüsün ortaya çıktığı o pazarda...

Koronavirüs (Covid-19) salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyayı teyakkuza geçiren virüste son durum merak edilirken, vaka sayısı 92 bin 315'e ulaştı. Bunların 80 bini Çin ana karası sınırları içerisinde yer alırken 5 bin 186 kişi Güney Kore'de, 2 bin 336 kişi İran'da ve 2 bin 36 kişi İtalya'da bulunuyor. Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 131'e çıktı. Çin'in ardından en çok ölüm İran ve İtalya'da görüldü. İran'dan son gelen haberler ülkedeki vahim durumu ortaya koyuyor. Öte yandan, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüse ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Covid 19'a kaynaklık ettiği düşünülen yasa dışı hayvan pazarında ele geçirilenler adeta şok etkisi yarattı! İşte, koronavirüsü son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 3.3.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 22:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs son durum giderek kötüleşiyor! Corona virüsün ortaya çıktığı o pazarda...

Dünyanın yakından takip ettiği koronavirüsü salgını hakkında son dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ülkeleri teyakkuza geçiren salgında vaka ve ölü sayısı giderek artıyor. Covid-19 adı ile de anılan yeni tip coronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı 92 bin 315 olarak açıklandı. Bu 92 bin kişinin 80 bin 151'i Çin'de bulunuyor. Ölüme götürebilecek kadar tehlikeli olan bu salgın Çin'in ardından en çok Güney Kore, İran ve İtalya'da görüldü. Salgının Avrupa'daki merkez üssü durumunda olan İtalya'da durumlar giderek kötüleşirken İran'dan da üzücü haberler geliyor. Öyle ki, Çin'in ardından en çok ölüm İran'da yaşandı. Ülkede şu ana kadar 77 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Dünya genelindeki toplam rakam ise 3 bin 131 olarak açıklandı.

CORONA VİRÜSÜN ORTAYA ÇIKTIĞI O PAZARDA...

Öte yandan, uluslararası ajanslar tarafından duyurulan bir son dakika haberi adeta şok etkisi yarattı. İşte, son dakika koronavirüsü haberleri...

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Son dakika haberi: Koronavirüs son durum giderek kötüleşiyor! Corona virüsün ortaya çıktığı o pazarda...
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