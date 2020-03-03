Son dakika haberi: Koronavirüs son durum giderek kötüleşiyor! Corona virüsün ortaya çıktığı o pazarda...

Dünyanın yakından takip ettiği koronavirüsü salgını hakkında son dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ülkeleri teyakkuza geçiren salgında vaka ve ölü sayısı giderek artıyor. Covid-19 adı ile de anılan yeni tip coronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı 92 bin 315 olarak açıklandı. Bu 92 bin kişinin 80 bin 151'i Çin'de bulunuyor. Ölüme götürebilecek kadar tehlikeli olan bu salgın Çin'in ardından en çok Güney Kore, İran ve İtalya'da görüldü. Salgının Avrupa'daki merkez üssü durumunda olan İtalya'da durumlar giderek kötüleşirken İran'dan da üzücü haberler geliyor. Öyle ki, Çin'in ardından en çok ölüm İran'da yaşandı. Ülkede şu ana kadar 77 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Dünya genelindeki toplam rakam ise 3 bin 131 olarak açıklandı.

CORONA VİRÜSÜN ORTAYA ÇIKTIĞI O PAZARDA...

Öte yandan, uluslararası ajanslar tarafından duyurulan bir son dakika haberi adeta şok etkisi yarattı. İşte, son dakika koronavirüsü haberleri...