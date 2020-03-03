Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Gözleri kanayarak ölüyorlar! Dünya Sağlık Örgütü seneler önce uyarmış...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) o hastalık ile ilgili uyarıyı yıllar önce yapmış! 12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün ardından dünyayı tehdit eden bir hastalık daha ortaya çıkıyor. Etiyopya'da bir bir insanların ölümüne neden olan rahatsızlık ile ilgili son dakika haberi gelmeye devam ediyor. DSÖ tarafından salgına neden olma potansiyeli olan yeni bir bilinmeyen patojeni tanımlamak için kullanılan bir kavram olan bilim adamları, sürekli olarak açıklamaya uyan hastalıkları arıyorlar. Etiyopya'da köylüler bir bir hayatını kaybederken, doktorların tedavi çalışmaları sonuç bulmuyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR! DSÖ YILLAR ÖNCE UYARMIŞ

Dünyanın geri kalanı koronavirüs ile meşgulken, gizemli ve korkunç bir hastalık, doktorların uyguladığı tedavinin etkisiz kalması nedeniyle her yaştan Etiyopyalıyı öldürüyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;