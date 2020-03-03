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Son dakika: ’da korona bilançosu artıyor! Ölü sayısı açıklandı

Son dakika gelen bilgilere göre ’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 77’ye yükselirken, vaka sayısı 2 bin 336 olarak açıklandı. Koronavirüsten 66 olan ölenlerin sayısına 11 kişi daha eklendi ve son sayının 77 olduğu açıklandı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.3.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 14:22 ABONE OL
Son dakika: İran’da korona bilançosu artıyor! Ölü sayısı açıklandı
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünde onaylanmış vaka sayısının 2 bin 336 ve ölenlerin sayısının ise 77'ye yükseldiği açıklandı.

23 MİLLETVEKİLİNDE KORONAVİRÜSÜ TESPİT EDİLMİŞTİ

İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Abdulrıza Mısri milletvekillerinin halk ile olan görüşmelerinin ve toplantılarının geçici olarak iptal edildiğini söyleyerek, "Tüm milletvekillerimizden Nevruz günleri boyunca halk ile irtibata geçmemelerini rica ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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Son dakika: İran’da korona bilançosu artıyor! Ölü sayısı açıklandı
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