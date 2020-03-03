Son dakika: İran’da korona bilançosu artıyor! Ölü sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünde onaylanmış vaka sayısının 2 bin 336 ve ölenlerin sayısının ise 77'ye yükseldiği açıklandı.
23 MİLLETVEKİLİNDE KORONAVİRÜSÜ TESPİT EDİLMİŞTİ
İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Abdulrıza Mısri milletvekillerinin halk ile olan görüşmelerinin ve toplantılarının geçici olarak iptal edildiğini söyleyerek, "Tüm milletvekillerimizden Nevruz günleri boyunca halk ile irtibata geçmemelerini rica ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.