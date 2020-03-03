Son dakika haberi: O ülkede korkunç olay! Havuza girdikleri anda dehşeti yaşadılar...

Rusya Başkenti Moskova'da meydana gelen ve detaylarını duyanların dehşete kapıldığı son dakika olayına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ünlü fotoğraf ve video paylaşımı sosyal medya uygulaması Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla sevilen ve fenaomen haline gelen influencer Ekaterina Didenko isimli kadının ailesiyle birlikte kutladığı 29. yaş gününde akılalmaz olaylar yaşandı. Eşiyle birlikte aileleriyle tüm sevdiklerini davet ettikleri doğum günü partisinde öyle şeyler yaşandı ki detayları duyanların dehşet içinde kaldı. İşte korkunç son dakika haberiyle ilgili tüm bilgiler…