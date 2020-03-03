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Trump ve Miçotakis konusunu görüştü

ABD Başkanı 'ın, Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan'ı sınırındaki mülteci akınına karşı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik ettiği bildirildi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.3.2020 05:47 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 06:58 ABONE OL
Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump ve Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmede, Başkan Trump Yunanistan'ın sınırlarında güvenlik sağlama çabalarını desteklediğini belirtti. Ayrıca Trump, Avrupa'ya büyük göçmen hareketliliği konusunda Yunanistan'ı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik etti." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISININ 117 BİNİ GEÇTİĞİ DUYURULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler, gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.

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Trump ve Miçotakis göçmen konusunu görüştü
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