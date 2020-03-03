Twitter'dan koronavirüs önlemi! Personellerine 'evden çalışın' dedi...

Dünya genelinde büyük bir paniğe neden olan corona virüsün etki alanı her geçen gün genişlerken Twitter'dan dikkat çeken bir önlem geldi. Twitter, çalışanlarının evden çalışması konusunda uyarılarda bulundu. Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki personeli için evden çalışmanın zorunlu olduğunu duyuran Twitter, dünya genelindeki 5 bin personelini de evden çalışmaları konusunda güçlü şekilde cesaretlendirmekte olduklarını bildirdi.

Twitter daha önce de çalışanlarının zorunlu olmadıkça iş seyahatlerin çıkmalarını etkinliklere katılmalarını yasaklamıştı. Koronavirüs nedeniyle Hubei'de 2.834 kişi, İran'da 66, İtalya'da 52, Güney Kore'de 22, Henan'da 22, Pekin'de 8 kişi yaşamını yitirdi.