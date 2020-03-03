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'dan önlemi! Personellerine 'evden çalışın' dedi...

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan da koronavirüse karşı önlemlerini arttırdı. Twitter; Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'daki personellerine evden çalışmanın zorunlu olduğu bilgisini geçti. Dünya genelinde nedeniyle 90.936 kişi enfeksiyon kaparken 3.117 kişi hayatını kaybetti. Virüs kapanların en fazla olduğu ülkeler arasında Çin, Güney Kore, İtalya, İran, Japonya, Hong Kong ve Singapur var.

Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 09:46 ABONE OL
Twitter'dan koronavirüs önlemi! Personellerine 'evden çalışın' dedi...

Dünya genelinde büyük bir paniğe neden olan corona virüsün etki alanı her geçen gün genişlerken Twitter'dan dikkat çeken bir önlem geldi. Twitter, çalışanlarının evden çalışması konusunda uyarılarda bulundu. Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki personeli için evden çalışmanın zorunlu olduğunu duyuran Twitter, dünya genelindeki 5 bin personelini de evden çalışmaları konusunda güçlü şekilde cesaretlendirmekte olduklarını bildirdi.

Twitter daha önce de çalışanlarının zorunlu olmadıkça iş seyahatlerin çıkmalarını etkinliklere katılmalarını yasaklamıştı. Koronavirüs nedeniyle Hubei'de 2.834 kişi, İran'da 66, İtalya'da 52, Güney Kore'de 22, Henan'da 22, Pekin'de 8 kişi yaşamını yitirdi.

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Twitter'dan koronavirüs önlemi! Personellerine 'evden çalışın' dedi...
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