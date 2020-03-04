ABD’nin çekilme takvimi netleşiyor

BUGÜN NELER OLDU

ABDSavunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'daki ABD askerlerini 10 gün içinde çekmeye başlayacaklarını açıkladı. ABD ile Taliban arasında varılan mutabakata bağlı olduklarını ifade eden Esper, Afganistan'da çatışmaların önemli ölçüde azaltılmasını beklediklerini söyledi. Esper, "Anlaşma, askerlerimizin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e indireceğimizi öngörüyor ve bu çekilme ilk 10 gün içinde başlayacak. Oradaki komutanlara da talimatım 'bunu yapalım, iyi niyetimizi ve çabamızı gösterelim' şeklinde oldu" dedi.