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'nin utanç şovu! İnsanlık dışı muameleye ödül ve övgü

heyeti dün helikopterle Yunan- sınırındaki mültecilerin durumunu havadan inceledi. AB Konseyi Başkanı , AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Başkanı sınırda mültecilerin içler acısı halini havadan izleyerek bir utanç şovu düzenledi. 'ın mültecilere uyguladığı insanlık dışı muamele ve ateş açmasını savunarak Yunanistan'a övü ve 700 milyon Euro'luk yardım yapacaklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 09:26 ABONE OL
AB'nin utanç şovu! İnsanlık dışı muameleye ödül ve övgü

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, dün Yunanistan-Türkiye sınırındaydı. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Avrupa'nın 3 büyük karar merkezinin başkanları, helikopterle hudut bölgesini gezdi, ardından da Kumçiftlik (Orestiada) mevkisindeki askeri karakolu ziyaret etti.



UTANÇ ŞOVU

Hürriyet'in haberine göre; AB liderlerinin havadan yaptıkları incelemede göçmen gruplarını meraklı gözlerle seyretmeleri objektiflere yansıdı. Yunan Hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklama ve mesajlarında açık şekilde vurgulamalarına karşın, Yunan askerlerinin iki göçmeni öldürdüğünü inkar etti. Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, 'Yunan sınır güçlerinin ülkeye yasadışı girmeye çalışan kişilere ateş açmadıklarını' ileri sürdü.

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YUNANİSTAN'A 700 MİLYON EURO VE ÖVGÜ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Yunan sınır güçlerinin yaptıkları, Avrupa'nın geleceği için hayati derecede önemli. Uluslararası hukuka saygı ve insan haklarının korunması konularında Yunanistan'a güveniyoruz" diye konuştu.

Yunanistan'a 350 milyon derhal olmak üzere 700 milyon Euro yardım yapılacağını açıklayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Sınır Koruma Ajansı'nın (FRONTEX) 7 sahil koruma teknesi, 2 helikopter, 1 uçak ve 100 sınır muhafızı göndereceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sossoli ise "Yunanistan'a teşekkürler. Avrupa ortak bir politika belirlemek istiyor ve bunu Türkiye ile de görüşmek istiyor" dedi.

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AB'nin utanç şovu! İnsanlık dışı muameleye ödül ve övgü
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