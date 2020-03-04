Genç kızın korkunç ölümü! Babası önce öldürdü sonra...
Avustralya'nın Adelaide kentinde kan donduran bir olay meydana geldi. Genç kız öz babası tarafından hunharca öldürüldü. Üstelik katil baba arabada öldürdüğü kızının cesediyle hiçbir şey olmamış gibi trafikte dolandı. Petrit Lekaj, 20 yaşındaki kızı Sabrina ile sosyal yaşantısı ve hayat tarzı hakkında tartıştı. Baba-kızın tartışması korkunç bir şekilde sonlandı. Haberin detayları tabiri caizse şoka uğrattı!
Giriş Tarihi: 4.3.2020 08:45Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 08:51ABONE OL
Bir baba öz kızını canavarca öldürdü! Korkunç olay Avustralya'nın Adelaide kentinde meydana geldi. Sabrina Lekaj, arkadaşlarıyla sık sık dışarı çıkan ve sosyal yaşamıyla dikkat çeken bir genç kızdı.