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’den gelen haberi kan dondurdu! Bir anda ortalık karıştı, kanlar fışkırdı

’nin başkenti Londra’dan gelen haberi adeta kan dondurdu! salgınının giderek yayıldığı Avrupa’da, hastalık korkusu varolan ırkçılığı da zaman zaman tetikliyor. Londra’da öğrenim gören 23 yaşındaki Singapurlu bir öğrenci koronavirüs salgınından sorumlu tutulduğu için sokak ortasında öldüresiye dövüldü ve ırkçı saldırıya uğradı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.3.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 13:52 ABONE OL
İngiltere’den gelen son dakika haberi kan dondurdu! Bir anda ortalık karıştı, kanlar fışkırdı

'den gelen haberi dünyayı çalkalamaya devam ediyor. 12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya korku salan hastalık ırkçı saldırıları da beraberinde getiriyor. Başkent Londra'da öğrenim gören 23 yaşındaki Singapurlu bir öğrenci ' salgınından sorumlu olduğu' bahanesiyle ırkçı saldırıya maruz kaldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

HEDEF TAHTASINI ALDILAR

Çin'den başlayan salgın nedeniyle Asya kökenlileri hedef tahtasına oturtan ırkçılar İngiltere'nin başkenti Londra'da Jonathan Mok adlı 23 yaşındaki bir öğrenciye saldırdı.

Facebook hesabından yaşadıklarını anlatan Jonathan, 24 Şubat'ta akşam saatlerinde Oxford Caddesi'nde üç-dört kişilik bir grubun saldırısına uğradığını belirtti. Jonathan, birkaç tane fotoğraf da paylaştı. Bu karelerde Jonathan'ın sağ gözünün morardığı, yüzünde şişlikler ve çizikler olduğu görülüyor.

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İngiltere’den gelen son dakika haberi kan dondurdu! Bir anda ortalık karıştı, kanlar fışkırdı
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