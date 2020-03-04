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Ajanslar son dakika duyurdu: O ülkede ilk kez bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetti!

Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs (Covid-19) salgınından son dakika haberler üst üste gelmeye devam ediyor. 'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Dünyayı teyakkuza geçiren corona virüste son durum merak edilirken, vaka sayısı 92 bin 315'e ulaştı. Bunların 80 bini ana karası sınırları içerisinde yer alırken 5 bin 186 kişi 'de, 2 bin 336 kişi 'da ve 2 bin 36 kişi 'da bulunuyor. Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 131'e çıktı. Çin'in ardından en çok ölüm İran ve İtalya'da görüldü. Ajansların duyurduğu son dakika bilgisine göre; Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:23 ABONE OL
Ajanslar son dakika duyurdu: O ülkede ilk kez bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetti!

Dünyanın yakından takip ettiği koronavirüsü salgını hakkında son dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ülkeleri teyakkuza geçiren salgında vaka ve ölü sayısı giderek artıyor. Covid-19 adı ile de anılan yeni tip coronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı 92 bin 315 olarak açıklandı. Bu 92 bin kişinin 80 bin 151'i Çin'de bulunuyor. Ölüme götürebilecek kadar tehlikeli olan bu salgın Çin'in ardından en çok Güney Kore, İran ve İtalya'da görüldü. Salgının Avrupa'daki merkez üssü durumunda olan İtalya'da durumlar giderek kötüleşirken İran'dan da üzücü haberler geliyor. Öyle ki, Çin'in ardından en çok ölüm İran'da yaşandı. Ülkede şu ana kadar 77 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Dünya genelindeki toplam rakam ise 3 bin 131 olarak açıklandı.

IRAK'TA İLK ÖLÜM!

Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınında şoke eden son dakika haberi: Pazarlarda ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi; corona virüste son durum ne?

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