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'dan kararı! Hükümet yetkilileri...

Koronavirüsün etkisi altına giren 'dan haberi geldi. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Kovid-19 salgınını önleme kapsamında hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkışını yasakladı. Öte yandan Cihangiri'nin de koronavirüse yakalandığını açıklanmıştı. İran'da salgından ölenlerin sayısı ise 92. İşte son dakika haberinin detayları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 17:03 ABONE OL
İran'dan son dakika Koronavirüs kararı! Hükümet yetkilileri...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs İran'da hızla yayılmayı sürdürürken hükümet flaş bir karar aldı. Gelen son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da, hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR İZİN YOK

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önleme amacıyla hükümete bağlı kurumlarda çalışanlar için bir talimatname yayımladı. Söz konusu talimatnamede, Dışişleri Bakanlığı çalışanları hariç tüm yetkililerin uluslararası konferans ve etkinliklere katılmak için ülke dışına çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği belirtildi.

İran'daki tüm hükümet kurumlarına tebliğ edilen talimatnameye göre, yetkililer yalnızca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın izni ile ülke dışına çıkabilecek ve ülkeye dönüşlerinde de gerekli sağlık kontrollerinden geçirilecek.

Son Dakika Haberi: İran Cumhurbaşkanı yardımcısı koronavirüse yakalandı

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İran'dan son dakika Koronavirüs kararı! Hükümet yetkilileri...
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