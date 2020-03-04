Irkçılığa karşı ortak bildiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in telefoın görüşmesinin ardından iki ülke içişleri bakanları ortak bildiri yayımladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in desteğini açıkladığı ortak bildiride, Almanya ve Türkiye'nin İçişleri bakanlarının, 19 Şubat 2020'de dördü Türk on kişinin öldürülmesi ve beş kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hanau'daki saldırıdan ötürü büyük bir üzüntü duyduğuna dikkat çekilerek, "Failin ırkçı ve İslam düşmanı nedenlerden hareket ettiği açıkça ortadadır. Kurbanlar arasında Türk kökenli birden fazla kişi bulunmaktadır. Almanya ve Türkiye'nin içişleri bakanları, tüm mağdurların ve ailelerin acısını yürekten paylaştıklarını dile getirmektedirler. Mağdurların korunmasından sorumlu tüm devlet makamları, mağdur kişilere ellerinden gelen tüm desteği verme çabası içindedirler. Zira barış içinde birlikte yaşamanın yolu, karşılıklı birbirini tanımak ve birbirine değer vermekten geçmektedir" denildi.

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ÜÇ AYDA ÜÇ TERÖR SALDIRISI

Bildiride şunlar kaydedildi:"Bu saldırı, Almanya'da ırkçı ve aşırıcı bir zihniyete dayanan, birkaç ay içinde gerçekleşen üçüncü sağcı terör saldırısı olmuştur. Bu durum, aşırı sağcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Failler işledikleri suçlarla, topluma düşmanlığı ekmeyi, karşılıklı önyargılarını beslemeyi ve halk gruplarını bütünüyle birbirine düşürmeyi hedeflemektedirler. Biz buna hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda dinler ve dünya görüşleri arasında çatışmaların önlenmesinin en iyi yolunun yakın işbirliği olduğu konusunda da hemfikiriz."