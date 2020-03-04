İsrail’de sandıktan yine kriz çıktı

Son bir yıl içinde İsrail'de üçüncü kez yapılan seçimlerden yine iktidar çıkmadı. Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile birinci oldu ama sağ blok ile iktidar kuracak çoğunluğa ulaşamadı. İsrail'de 2 Mart'taki seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre sağ ve sol bloklar, koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaşamadı. Seçim Komisyonunun verilerine göre, önde görünen Netanyahu'nun partisi Likud 120 milletvekilinden oluşan meclise 35 milletvekili gönderdi. Likud'un rakibi, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 32 milletvekili çıkardı.Geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de yapılan iki erken seçimde Likud'un başını çektiği sağ blok, hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı. Bu nedenle ülkede son bir yıl içinde 3'üncü kez erken seçime gidilmişti.Mevcut tabloya göre, 58 sandalyede kalan sağ blok bu seçimde de hükümeti kuracak 61 milletvekili sayısına ulaşamadı. Anketlerde meclise en az 9 sandalye göndermesi beklenen sol bloktaki İşçi ve Meretz Partisi İttifakı, 6 vekilde kaldı.Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genek Sekreteri Saib Ureykat Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun seçimlerden birinci çıkmasını, "yerleşim birimleri, ilhak ve aparheid sisitemi" kazandı diye eleştirdi.

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