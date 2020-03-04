İtalya'dan son dakika koronavirüs kararı! Tüm üniversiteler ve okullar kapatıldı...

İtalya'dan bir son dakika haberi daha geldi. Koronavirüsün en büyük etki gösterdiği ülkeler arasında yer alan İtalya'da tüm okullar ve üniversiteler kapatıldı. Ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıktı, vaka sayısı 2 bin 502 oldu.

KORONAVİRÜS İTALYA'YI VURDU

Çin'in Wuhan eyaletinde patlak veren koronavirüs kısa sürede tüm dünyayı tehdit etmeye başladı. Virüsün etkileri önce Asya'da görüldü, daha sonra Avrupa ve Amerika'ya sıçradı. Avrupa'da en büyük zararı İtalya gördü. Çin'den sonra en büyük salgın İran'da görülürken, İran'ın ardından İtalya üçüncü sırada yer alıyor.İtalya'da vaka sayısı giderek artarken, karantina bölgeleri oluşturuldu. Ülkede spor müsabakaları, önemli toplantılar, toplu taşıma seferleri iptal edildi. Her gün bir karar açıklayan İtalya henüz koronavirüs ile ilgili bir çözüm üretebilmiş değil.

VİRÜS İTALYAN EKONOMİSİNİ KÖTÜ VURACAK

İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria), corona virüs salgınının yılın ilk yarısında İtalyan ekonomisini "güçlü" şekilde etkileyeceğini bildirdi. Confindustria'dan yapılan açıklamada, Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi olan İtalya'da, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYIH) ilk çeyrekte daralmasının beklendiği belirtildi.

İtalya'da 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde aksatan virüs nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde ekonomide "daha güçlü bir daralma" beklendiği ifade edildi. Ülkede mevcut durumun düzelmemesi halinde sanayi üretimi dinamiklerinin olumsuz etkileneceğine işaret edilen açıklamada, 10 gündür vaka ve ölü sayısının arttığı salgın sebebiyle turizm sektörünün de mutlak bir durgunlukla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

İtalyan ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmıştı.

