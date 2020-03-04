Japon doktorlarlardan koronavirüs hakkında son dakika açıklaması! Astım ilacı ile corona virüs tedavi edilebiliyor mu?

Corona virüs salgını hakkında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak Japon doktorlar; koronavirüs tedavisine dair umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Japonya resmi haber ajansında yer alan habere göre, Kanagawa eyaletindeki Ashigarakami Hastanesi'nden doktorlar, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess yolcu gemisinden enfekte olan hastaları tedavi etti. Hasta kişilerin durumlarının ciddi olmasına rağmen iyileşme gösterdiklerini belirten doktorlar araştırmalarını sürdürmeye devam edecekler. Detaylı çalışmaların ardından bu ilacın corona virüs tedavisi için uygun olup olmadığı hakkındaki bilgiler de kesinleşmiş olacak.

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE UMUT VERİCİ GELİŞME!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs yayılmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül salgın hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ederken Japon doktorlar bu salgın ile ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Son olarak; bir Japon ekibi; AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların korona virüsü kaynaklı zatürre belirtilerini geriletebileceğini açıklamıştı. Buna göre; ilacın etkisi kanıtlanırsa koronavirüs tedavisinde de kullanılacak.

İşte detaylar!