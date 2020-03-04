Katil Beşar Esad halkına yaptığı zulüm karşısında yargılanacak mı?

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, Katil Beşar Esad'ın yargılanıp yargılanmayacağı ile ilgili tartışmalara ilişkin Ahaber'e özel açıklamalarda bulundu. Acer, "Suriye devletinin ya da rejiminin kendi vatandaşlarına karşı gerçekleştirdiği suçlar sadece Suriye'nin meselesi olmaktan çıkmış ve uluslararası bir mesele olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu noktada bir diğer husus, 1998 yılında kurulmuş ve 2002 yılında resmen çalışmaya başlayan bir uluslararası ceza mahkemesinin bulunuyor olmasıdır." dedi.

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"SUÇ SURİYE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMİŞ OLSA DA BAŞKA ÜLKELERDE YARGILAYABİLİR"

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer Esad'ın yargılanmasına yönelik açıklamaları şöyle oldu:

"Suriye devletinin ya da rejiminin kendi vatandaşlarına karşı gerçekleştirdiği suçlar sadece Suriye'nin meselesi olmaktan çıkmış ve uluslararası bir mesele olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu noktada bir diğer husus, 1998 yılında kurulmuş ve 2002 yılında resmen çalışmaya başlayan bir uluslararası ceza mahkemesinin bulunuyor olmasıdır. Bu mahkemenin yargı yetkisi sadece uluslararası çatışmaların değil iç çatışmalardaki savaş suçlarının da yargılanması için kurulmuştur.

"BU MAHKEMENİN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ İSE..." Bu mahkemenin önemli bir özelliği ise tamamlayıcı özelliğe sahip olmasıdır. Suç Suriye içerisinde gerçekleşmiş olsa da evrensel yargı yetkisine göre başka ülkelerde bu suçu yargılayabilir. Suriye'de çatışmalar başladıktan sonra savaş suçlarını tespit için Suriye İnsan Hakları Gözlem Grubu ve batı kökenli uluslararası af örgütü gibi gruplar yer almaktadır.

Burada ki raporlar çok önemlidir. Rusya'nın özellikle 2015'de Suriye rejimine fiilen yardım etmeye başlamasından bu yana binlerce sivil hayatını kaybetmiştir. Bunların rapor halinde bulunuyor olması ileriki bir dönemde uluslararası ceza mahkemesinin bu durumun içerisinde dahil olma ihtimalini etkili kılabilir." ifadesinde bulundu.