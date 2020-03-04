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’teki okulları kapatılsın

Giriş Tarihi: 4.3.2020 ABONE OL
Kerkük’teki FETÖ okulları kapatılsın
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak'ta ve özellikle Kerkük'te faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların kapatılması için çağrıda bulundu. Kerkük kent merkezinde önemli binaların yıllardır FETÖ okulları tarafından kullanıldığına dikkati çeken Saman, bunların Irak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara tahsis edilmesi gerektiğini söyledi. Okullardaki müfredat, ders metodu ve yöntemlerinin denetlenmesi gerektiğine de işaret eden Saman, bunun da ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmalarıyla mümkün olacağını kaydetti.
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Kerkük’teki FETÖ okulları kapatılsın
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