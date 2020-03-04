Lübnan Başbakanı Diyab’dan acı itiraf

BUGÜN NELER OLDU

Başkent Beyrut'ta bazı diplomatlarla gerçekleştirdiği görüşmede ülkedeki ekonomik kriz ve vatandaşın yönetime olan güvensizliğine işaret eden Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Lübnan devletinin acziyete varacak derecede zayıf düştüğünü ve ciddi zorluklar yaşadığını dile getirdi. "Devlet mevcut şartlarda Lübnanlıları koruyacak güçte değildir. Açıkçası Lübnanlıların devlete güveni kalmamıştır" diyen Diyab, hükümetin ağır bir sorumluluğu olduğunu ve kendilerinin de kronikleşmiş sorunları gidermeye odaklanacaklarını aktardı.