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'dan 'e yasak! Yabani hayvan türleri ithal edilmeyecek

Dünya nedeniyle alarm durumunda. , Koronavirüs nedeniyle 'den yılan, balık, fare, böcek türleri gibi birçok çeşitteki hayvanların ithalatını yasakladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 09:48 ABONE OL
Rusya'dan Çin'e yasak! Yabani hayvan türleri ithal edilmeyecek

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Çin'den başlayarak hemen hemen tüm dünyaya yayılan, Rusya'da da çok sayıda kişinin gözlem ve karantina altına alınmasına neden olan korona virüsü ile ilgili önlemlerin genişletildiğini duyuruldu. Çin'de virüsün insanlara yabani hayvan türlerinden bulaştığının ön görülmesi üzerine Rusya bu yönde tedbirler aldığını açıkladı.

Rospotrebnadzor, Çin'den Rusya'ya tüm balık türleri, sürüngenler ve eklem bacaklılar gibi birçok farklı türdeki hayvanların ithalatını yasaklandığını duyurdu. Rusya'nın Çin sınırında ve havaalanı gümrüklerinde özel önlemler alındığı ve hiçbir şekilde bu hayvan türlerinin ülkeye sokulmasına izin verilmeyeceğini böyle bir durulda karşılaşıldığında ise bu hayvanların itlaf edileceği belirtildi.

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Rusya'dan Çin'e yasak! Yabani hayvan türleri ithal edilmeyecek
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