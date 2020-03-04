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Son dakika: 5 ülkeden gelen tüm yolcular karantinaya alınacak

Son dakika gelen bilgilere göre Kongo Halk Cumhuriyeti'nde, , , , ve 'dan gelen tüm yolcuların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinaya alınacağı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.3.2020 06:45 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 06:46 ABONE OL
Son dakika: 5 ülkeden gelen tüm yolcular karantinaya alınacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı çarşambadan itibaren geçerli olan uygulamaya ilişkin tebligatı Fransa, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'ın başkent Brazzaville'deki büyükelçiliklerine gönderdi.

14 GÜN KARANTİNAYA ALINACAK

Uygulama gereği bu ülkelerden gelen yolcular taramaya tabi tutulacak ve sonuçlar negatif çıksa dahi tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınacak.

Öte yandan belirtilen ülkelerin bulunduğu liste, risk durumuna göre yeni ülkelerin eklenip çıkarılması şeklinde güncellenebilecek.

Adı geçen 5 ülkeden sadece Fransa ulusal hava yolu Air France'ın Kongo'ya direkt uçuşu bulunuyor. Air France, 4'ü Brazzaville, 5'i ekonomik başkent Pointe-Noire'a haftada toplam 5 uçuş gerçekleştiriyor.

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Son dakika: 5 ülkeden gelen tüm yolcular karantinaya alınacak
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