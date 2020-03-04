Son dakika: ABD'deki TV kanallarından 'evinizden çıkmayın' uyarısı! Koronavirüsten kurtulmak için sıra dışı öneri...

Koronavirüs ortaya çıktığından beri dünya genelinde peşi sıra ölüm haberleri geliyor. Çin'in Vuhan bölgesinde başlayan ve hayvanlardan geçtiği öne sürülen corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 2 bin 983'e yükseldi. Ölümlerin 37'si Çin'in Hubey eyaletinde biri ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde gerçekleşti. Avustralya'da virüs tespit edilen kişi sayısı 41 olurken, Yeni Zelanda'da da iki çocuğu ve eşiyle bir hafta önce İtalya tatilinden dönen 30 yaşındaki kadında da Kovid-19 tespit edildi. Son dakika haberine göre ABD'de ise koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9 oldu, televizyon kanallarından 'dışarıya çıkmayın' uyarısı yapılıyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Söz konusu can kayıplarının 37'si Hubey eyaletinde 1'i ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde oldu.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong'dan olmak üzere 2 bin 983'e çıktı, tespit edilen vaka sayısı ise 80 bin 270'e ulaştı. Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520'ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432'ye gerilerken, Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856'ya yükseldi.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ!

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 41'e yükseldiği açıklandı.