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: 'deki TV kanallarından 'evinizden çıkmayın' uyarısı! Koronavirüsten kurtulmak için sıra dışı öneri...

Dünya genelinde nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat daha da artıyor! Pekin'den gelen bilgisine göre corona virüsü salgını yüzünden yaşamını yitiren kişilerin sayısı 2 bin 983'e yükseldi. Son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirirken 119 kişide ise Kovid-19 virüsü tespit edildi. Öte yandan koronavirüs yeni bir kıtaya daha sıçradı. Avustralya kıtasında da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 41 oldu. Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü kısa süre önce "acil durum" ilan etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde enfekte olan insan sayısı artınca televizyonlardan 'evinizden çıkmayın' anonsları yapıldı. Son dakika gelişmeleri haberimizde...

AJANSLAR Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 07:09 ABONE OL
Son dakika: ABD'deki TV kanallarından 'evinizden çıkmayın' uyarısı! Koronavirüsten kurtulmak için sıra dışı öneri...

ortaya çıktığından beri dünya genelinde peşi sıra ölüm haberleri geliyor. Çin'in Vuhan bölgesinde başlayan ve hayvanlardan geçtiği öne sürülen corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 2 bin 983'e yükseldi. Ölümlerin 37'si Çin'in Hubey eyaletinde biri ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde gerçekleşti. Avustralya'da virüs tespit edilen kişi sayısı 41 olurken, Yeni Zelanda'da da iki çocuğu ve eşiyle bir hafta önce İtalya tatilinden dönen 30 yaşındaki kadında da Kovid-19 tespit edildi. haberine göre 'de ise koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9 oldu, televizyon kanallarından 'dışarıya çıkmayın' uyarısı yapılıyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Söz konusu can kayıplarının 37'si Hubey eyaletinde 1'i ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde oldu.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong'dan olmak üzere 2 bin 983'e çıktı, tespit edilen vaka sayısı ise 80 bin 270'e ulaştı. Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520'ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432'ye gerilerken, Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856'ya yükseldi.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ!

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti
Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 41'e yükseldiği açıklandı.

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Son dakika: ABD'deki TV kanallarından 'evinizden çıkmayın' uyarısı! Koronavirüsten kurtulmak için sıra dışı öneri...
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