Son dakika: Çin’de 38 kişi daha hayatını kaybetti! Koronavirüsten ölümler artıyor

Komisyon, ayrıca ülke genelinde taburcu edilen kişi sayısının 49 bin 856'ya çıktığını aktardı.



Moon'un Türkiye ziyareti iptal



Öte yandan, Güney Kore'de yeni korona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle meydana gelen can kaybı sayısı 32'ye, toplam vak'a sayısı 5 bin 328'e yükseldi. Ülkedeki 4 binden fazla vak'a Daegu kentinde görülürken, bunlardan 2 bin 300 kadarının Shincheonji kilisesiyle ilişkili olduğu belirtildi.

Güney Kore resmi haber ajansı, Seul yönetiminin salgınla mücadeleyi desteklemek ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla 11,7 trilyon won (9,8 milyar dolar) tutarında ek bütçe ayırdığını bildirdi.



ZİYARET İPTAL EDİLDİ



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti. Moon'un bu ayın ortasında gerçekleştirmesi planlanan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye'yi kapsayan gezisinin Covid-19 salgınıyla mücadeleye odaklanmak gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.



ÇİN'İN DIŞINDAKİ VAK'ALAR ARTIYOR



İtalya'da Covid-19 salgınında can kaybı sayısı 79'a, toplam vak'a sayısı ise 2 bin 546'ya çıktı. İran'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde 2 bin 336 vak'a tespit edildiği, virüsün Dünya Sağlık Örgütü görevlisine de bulaştığı ifade edildi. ABD'deki vak'a sayısı 120'nin üzerine çıkarken, hastalık nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da Covid-19 salgınındaki ilk can kaybı Valencia kentinde meydana geldi. Hastayla temasta bulunmuş yaklaşık 100 kişinin de müşahede altında tutulduğu aktarıldı.



Covid-19 salgınında dünya genelindeki toplam can kaybı sayısı 3 bin 201'e yükseldi.

BUGÜN NELER OLDU