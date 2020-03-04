Son dakika haberi: AK Parti'den CHP'ye çok sert yanıt: Mayın eşekliği yapıyorlar...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakareti sonrası TBMM'de sert bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "CHP, Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor. Bu utanç CHP tarihine geçmiştir.CHP Grup Başkanvekili'ne karşı tüm yasal haklarımız mahfuzdur. Bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

CHP'den Cumhurbaşkanı Edoğan'a ağır hakaret! CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan tepki çeken sözler | Video

TBMM KARIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin açıklamalarda bulundu. Skandal ifadelerin yer aldığı açıklama sonrası TBMM'deki oturum karıştı. CHP ile AK Parti milletvekilleri yumrukla, tekmeyle birbirine girdi. Meclis Başkanı oturuma 10 dakika ara verdi. Ancak kavga bir türlü sona ermedi. Dakikalarca süren gerilimde yaralanan vekiller oldu.

Son dakika:AK Parti Grup Başkanvekili: "Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir"

CHP'li Özkoç'un açıklamalarını iade ettiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "CHP, Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor. Bu utanç CHP tarihine geçmiştir.CHP Grup Başkanvekili'ne karşı tüm yasal haklarımız mahfuzdur. Bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

Son dakika: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal hakaretler | Video