Son Dakika Haberi: İran Cumhurbaşkanı yardımcısı koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberi: Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin de corona virüse yakalandığı duyuruldu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül virüs, Çin'den sonra en çok ölümlü hastalık olarak İran'da görülmüştü.

İran'da aynı zamanda kabinede çok sayıda milletvekili de koronavirüse yakalandı.

RUHANİ: NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI

Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Corona virüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.

ÖLÜ SAYISI 92'YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı.