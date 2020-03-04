SON DAKİKA HABERİ: İran'da korkutan gelişme! Koronovirüs kabinede yayılmaya devam ediyor

Son Dakika: Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu gelişme ülkede büyük bir paniğe yol açtı.

23 VEKİLDE KORONAVİRÜS BULUNUYOR

İran Meclis Başkan Yardımcısı da yaptığı açıklamada 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Tahran yönetiminden yapılan yeni açıklamada virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 77'e yükselirken, vaka sayısının 2336'ya çıktığı duyuruldu.