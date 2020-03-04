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SON DAKİKA HABERİ: 'da korkutan gelişme! Koronovirüs kabinede yayılmaya devam ediyor

SON DAKİKA HABER: Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronovirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı İran'da; Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu gelişme İran'da büyük bir paniğe yol açtı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 10:59 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İran'da korkutan gelişme! Koronovirüs kabinede yayılmaya devam ediyor

Son Dakika: Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu gelişme ülkede büyük bir paniğe yol açtı.

23 VEKİLDE KORONAVİRÜS BULUNUYOR

İran Meclis Başkan Yardımcısı da yaptığı açıklamada 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Tahran yönetiminden yapılan yeni açıklamada virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 77'e yükselirken, vaka sayısının 2336'ya çıktığı duyuruldu.

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SON DAKİKA HABERİ: İran'da korkutan gelişme! Koronovirüs kabinede yayılmaya devam ediyor
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