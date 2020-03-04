Son Dakika Haberi: 1000'in üzerinde kişiyi karantinaya aldılar! İsrail'de futbol maçında koronavirüs görüldü

12 Aralık tarihinde Vuhan'da bir balık pazarında ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar Çin, Güney Kore, İtalya, İran, Japonya gibi ülkeler başta olmak üzere 79 farklı ülkede koronavirüs görülmüş, 93 bin kişi virüse yakalanırken, can kaybı 3 bin 200'ü aştı. Virüsün çıkış yeri olan Çin'in ardından en çok ölümün görüldüğü ülkeler İran ve İtalya oldu. Gelen son dakika haberine göre, İsrail'de futbol maçı izleyen bir lise öğrencisinde koronavirüs çıkması üzerine, 1000'i aşkın kişiye karantina emri verildi.

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS ALARMI! 1000'İ AŞKIN KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

İsrail'in Tel Aviv kentinde bir futbol maçına giden 15 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi.

Haaretz ve Jerusalem Post'un haberlerine göre olayın ardından, çocuğun geçtiği 8 no'lu kapıdan giriş yapan tüm taraftarlar ve eğitim gördüğü Brenner Lisesi'ndeki tüm öğrenciler için karantina emri verildi. Yaklaşık 1150 lise öğrencisinin karantina altında tutulacağını tahmin ediliyor.