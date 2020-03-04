Son dakika haberi:Avrupa'da koronavirüs paniği! Üniversiteler kapatılıyor, Hastanelerden maske çalıyorlar

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına almış durumda. Edibilen son dakika haberine göre; bu güne kadar koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 binin üzerinde, koronavirüse yakalanan kişi sayısı ise 100 bine yaklaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da panik iyice arttı. Avrupa'da koronavirüsün en hızlı yayıldığı yer olan İtaya'da koronavirüse karşı tedbirler artıyılıyor. İtalya'da son iki haftadır yaşanan acil durum devam ederken, ülke çapında tüm okulların kapatılması planlanıyor. Başta İtalya ve Fransa olmak üzere bazı ülkelerde alınan tedbirlerler yetersiz bulunurken Fransa'da hastanelerden maske çalınıyor.

İŞTE AVRUPA'YI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ SON DAKİKA HABERLER...