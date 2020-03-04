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Son dakika haberi:'da paniği! Üniversiteler kapatılıyor, Hastanelerden maske çalıyorlar

Dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde 3 bin 214 kişinin hayatını kaybederken, koronavirüs vaka sayısı 100 bine yaklaşmış durumda. 'da ise 'da ortaya çıkan koronavirüs kıtayı etkisi altına aldı. 79 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da üniversilerde koronavirüsünün yayılmasını önlemek için ülke çapında tüm okulların ve üniversitelerin kapatılmasını planlıyor. 'da ise koronavirüs paniği korkutan boyutlara ulaştı. Fransa'da 4 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle insanlar hastanelerden maske çalmaya başladı. İşte Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs hakkında son dakika gelişmeler...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 18:56 ABONE OL
Son dakika haberi:Avrupa'da koronavirüs paniği! Üniversiteler kapatılıyor, Hastanelerden maske çalıyorlar

salgını dünyayı etkisi altına almış durumda. Edibilen son dakika haberine göre; bu güne kadar koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 binin üzerinde, koronavirüse yakalanan kişi sayısı ise 100 bine yaklaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle 'da panik iyice arttı. Avrupa'da koronavirüsün en hızlı yayıldığı yer olan İtaya'da koronavirüse karşı tedbirler artıyılıyor. 'da son iki haftadır yaşanan acil durum devam ederken, ülke çapında tüm okulların kapatılması planlanıyor. Başta İtalya ve olmak üzere bazı ülkelerde alınan tedbirlerler yetersiz bulunurken Fransa'da hastanelerden maske çalınıyor.

İŞTE AVRUPA'YI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ SON DAKİKA HABERLER...

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Son dakika haberi:Avrupa'da koronavirüs paniği! Üniversiteler kapatılıyor, Hastanelerden maske çalıyorlar
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