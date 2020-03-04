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Trump'ın rakibi kim olacak? Bu eyaletler çok önemli! İlk sonuçlar geldi

3 Kasım 2020'de yapılacak olan ABD Başkanlık seçimleri için Trump'ın en büyük rakibi neredeyse belli oldu. Demokratların önde gelen Adayları ve arasında geçen ön seçimlerde kritik bir eşik atlatıldı. Delege sayısı bakımından önemli sayıları bulunan eyaletlerde Biden seçimleri önde götürdü. ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan Virginia, Alabama, Oklahoma ve Kuzey Corolina eyaletlerinde Joe Biden, Vermont ve Colorado eyaletlerinde ise Bernie Sanders yarışı önde bitirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 07:19 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 07:38 ABONE OL
Trump'ın rakibi kim olacak? Bu eyaletler çok önemli! İlk sonuçlar geldi

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan 6 eyaletten 4'ünde ipi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden göğüsledi.

Biden, Alabama, Virginia, Oklahoma ve Kuzey Carolina'da sandıkta gülen taraf oldu. Bu eyaletlerde Biden'ı ikinci sırada Vermont Senatörü Sanders takip etti.

Bu arada Kuzey Carolina bugünkü seçimlerde delege bakımından California ve Teksas'tan sonra en önemli eyalet olma özelliği taşıyor.

SANDERS VERMONT VE COLORADO'DA ZAFERLE ÇIKTI

Vermont eyaletinde ise bu eyaletin senatörlüğü görevini de yürüten Bernie Sanders ipi göğüsledi. Sanders ayrıca Colorado'daki ön seçimlerden de galip ayrıldı.

Bu eyaletlerde Sanders'ı ikinci sırada Biden takip etti.

Amerikan Samoası'nda ise milyarder iş adamı Michael Bloomberg ipi göğüsledi. Bloomberg böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu.

WARREN VE GABBARD VARLIK GÖSTEREMEDİ

Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise seçimlerde varlık gösteremedi.

Halen oy sayımları devam eden eyaletlerden Teksas ve Kaliforniya'daki sonuçlar ise merakla bekleniyor.

ABD'de "Süper Salı" olarak nitelendiren günde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.

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Trump'ın rakibi kim olacak? Bu eyaletler çok önemli! İlk sonuçlar geldi
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