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'un ikinci defa ki istifası kabul edildi

Oleksiy , iki ay içerisinde ikinci kez istifa etti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:53 ABONE OL
Ukrayna Başbakanı Honcharuk'un ikinci defa ki istifası kabul edildi

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk, akşam saatlerinde Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'ya istifa dilekçesinin sundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, başbakanlık koltuğu için Denis Shmygal'ı aday gösterdi. Denis Shmygal'ın adaylığı, Parlamento'da yarın öğleden sonra düzenlenecek oturumla oylanacak. İktidardaki Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı Partisi, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Shmygal, 4 Şubat'ta Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeler Geliştirme Bakanı olarak atanmıştı. Daha önce ise, Ağustos 2019'dan itibaren Ivano-Frankivsk Bölge Valisi olarak görev yapıyordu.

Honcharuk, 17 Ocak'ta istifasını sunmuş ancak Devlet Başkanı Zelenskiy, Honcharuk'un istifasını kabul etmemişti.

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Ukrayna Başbakanı Honcharuk'un ikinci defa ki istifası kabul edildi
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