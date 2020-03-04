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'daki gösterilerle ilgili çarpıcı bir istatistik yayınladı

'da 2019 yılında gerçekleşen gösterilerle ilgili bir istatistik yayınlandı. , Kasım 2019'da İran genelinde patlak veren protestolarda en az 23 çocuğun hayatını kaybettiğini, olayların soruşturulması, sorumluların yargılanması gerektiğini duyurdu. Uluslararası Af Örgütü Direktörü Philip Luther konuyla ilgili "Bu öldürmelere ilişkin bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yapılmalı ve emri verenler ile uygulayanlar adil şekilde yargılanmalıdır." çağrısında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.3.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 13:01 ABONE OL
Uluslararası Af Örgütü İran'daki gösterilerle ilgili çarpıcı bir istatistik yayınladı

İran'da 2019 yılında gerçekleşen sokak gösterilerine ait çarpıcı bir istatistik yayınlandı. Uluslararası Af Örgütü'nün Kasım 2019'da İran genelindeki gösterilerle ilgili yayınladığı rapora göre, 22'si güvenlik güçlerince vurulan en az 23 çocuk yaşamını yitirdi. Raporda, çocuklardan birinin 8-12 yaşlarında kız çocuğu, kalanının ise 12-17 yaşlarındaki erkek çocuklar olduğu ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, "Bu öldürmelere ilişkin bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yapılmalı ve emri verenler ile uygulayanlar adil şekilde yargılanmalıdır." çağrısında bulundu.

2019 YILINDA BENZİNE ZAM YAPILDIĞI İÇİN GÖSTERİLER YAPILMIŞTI

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran'da, 15 Kasım 2019'da benzine zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlenmişti.

Yaklaşık bir hafta süren gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Af Örgütü, gösterilerde en az 304 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İranlı yetkililer ise şu ana kadar bu konuda açıklama yapmadı.

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Uluslararası Af Örgütü İran'daki gösterilerle ilgili çarpıcı bir istatistik yayınladı
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