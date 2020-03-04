Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Ünlü Youtuber’a 50 yıl hapis

Ünlü Youtuber’a 50 yıl hapis

Giriş Tarihi: 4.3.2020 ABONE OL
Ünlü Youtuber’a 50 yıl hapis
Meksika'nın Chihuahua eyaletinde Şubat 2018'de 5 arkadaşıyla bir kadını kaçırıp fidye isteyen Youtuber German Abraham Loera Acosta'ya 50 yıl hapis cezası verildi. BBC'deki habere göre, iki yıl önce 33 yaşındaki kadın avukatı kaçıran 6 kişiden biri olan Acosta, 50 yıl hapse mahkûm edildi. Hapis cezasına ek olarak gruba 25 bin dolar para cezası verildi. Kaçırma olayında Acosta, kadını serbest bırakmak için 103 bin dolar değerindeki Bitcoin'i fidye olarak istemişti. Polis, düzenlediği operasyonla kadını kurtarmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü Youtuber’a 50 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN