Ünlü Youtuber’a 50 yıl hapis

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Meksika'nın Chihuahua eyaletinde Şubat 2018'de 5 arkadaşıyla bir kadını kaçırıp fidye isteyen Youtuber German Abraham Loera Acosta'ya 50 yıl hapis cezası verildi. BBC'deki habere göre, iki yıl önce 33 yaşındaki kadın avukatı kaçıran 6 kişiden biri olan Acosta, 50 yıl hapse mahkûm edildi. Hapis cezasına ek olarak gruba 25 bin dolar para cezası verildi. Kaçırma olayında Acosta, kadını serbest bırakmak için 103 bin dolar değerindeki Bitcoin'i fidye olarak istemişti. Polis, düzenlediği operasyonla kadını kurtarmıştı.